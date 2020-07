"Concerto all'Alba", suggestioni musicali e suoni inediti a Castelnuovo

Suggestioni musicali e suoni inediti nella cornice verde del parco Rio Gamberi. Castelnuovo torna a ospitare un appuntamento della rassegna “Armoniosamente” con il “Concerto all’Alba – Note e suoni della natura” di sabato 1° agosto alle 5.30.

Protagonista del concerto sarà Harp & Hang DUO, composto da Marianne Gubri e Paolo Borghi, che proporrà un accostamento inedito di sonorità suggestive tra l’arpa e l’hang, modernissima percussione di origine svizzera.

Harp & Hang DUO porterà a Castelnuovo brani ispirati al repertorio delle musiche antiche, celtiche, tribali ed etniche, rivisti secondo il loro stile minimalista e moderno. L’intreccio timbrico tra l’arpa e l’hang crea un accostamento di sonorità in chiaroscuro, la pulsazione ritmica e incisiva scandisce il tempo lasciando spazio ad una poesia melodica ed emotiva e gli strumenti dialogano in una varietà di suoni armonici, creando un terreno fertile per stati meditavi, rilassanti e creativi.

Il concerto è ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria (è possibile prenotare telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o inviando una mail a cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it, assicurandosi di ricevere conferma). Per rispettare le norme di sicurezza il pubblico dovrà essere munito di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro tra i partecipanti, si consiglia di portare una coperta o un cuscino per sedersi sull’erba. Musicisti e pubblico si ritroveranno presso la tenda-monumento dedicata agli Indiani d’America situata nel parco Rio Gamberi, al termine del concerto colazione a cura dell’associazione Castelnuovo Immagina (caffè e pasta al costo di 2 euro).