"Suoni dell'alba", a Levizzano Rangone un concerto al sorgere del sole

C’è tempo fino alle ore 13 di sabato per prenotarsi al “Concerto all’alba” che si svolgerà domenica 26 luglio alle ore 6 fra i filari e le vigne dell’agriturismo Podere Diamante di Levizzano Rangone.

Il concerto, dal titolo “Suoni dell’alba”, prevede la musica per arpa di Alice Caradente, musicista di rango laureatasi con il massimo dei voti al Conservatorio di Parma, con un’intensa attività concertistica che spazia dal repertorio solistico alla musica d’insieme e collaboratrice come “prima arpa” in varie orchestre italiane e in prestigiosi ensemble di musica da camera.

Possibilità, dopo il concerto (gratuito), di fare colazione (a pagamento) presso lo stesso agriturismo.

Info e prenotazioni concerto: Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758 818. Prenotazioni per la colazione: Podere Diamante tel. 348 2740119