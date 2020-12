Canto lirico: la Masterclass di Raina Kabaivanska in concerto dal Teatro Storchi

Saranno gli allievi di Raina Kabaivanska i protagonisti del concerto in programma giovedì 10 dicembre al Teatro Storchi. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia il concerto, promosso da Modena Città del Belcanto, un progetto di Comune di Modena, Fondazione di Modena, Fondazione Teatro Comunale e Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli”, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.modenabelcanto.it a partire dalle ore 18.30. Gli allievi della Masterclass in canto lirico saranno accompagnati dall’Orchestra dell’Istituto musicale Vecchi-Tonelli diretta dal Maestro Paolo Andreoli. A conclusione della Masterclass sono state assegnate due borse di studio rese disponibili dal Gruppo Industriale e di Servizi Finmasi Group con sede a Modena, a due allieve della signora Kabaivanska: la mezzosoprano brasiliana Ana Victoria Pitts e la soprano coreana Eva Jeong.

Di seguito il programma completo:

Bach “Erbarme Dich” da Passione secondo Matteo (Eleonora Filipponi)

Vivaldi Mottetto “In furore iustissimae irae” (Yue Wu)

Vivaldi “Laudamus te” da Gloria (Marily Santoro - Eleonora Filipponi)

Händel “Oh thou that tellest” da Messia (Ana Victoria Pitts)

Mozart “Laudate dominum” da Vesperae Solennes de Confessore (Cristin Arsenova)

Rossini “Cujus animam” da Stabat Mater (Reinaldo Droz)

Rossini “Inflammatus et accensus” da Stabat Mater (Aleksandrina Mihailova)

Verdi “Ingemisco” da Requiem (Giuseppe Infantino)

Verdi “Ave Maria” da Otello (Eva Kim Maggio)

Franck “Panis Angelicus” (Giuseppe Infantino – Reinaldo Droz)

Piazzolla “Ave Maria” (Marily Santoro)

Medley di Natale (Tutti)

Sono tanti gli studenti eccellenti usciti dalle passate edizioni della Masterclass che la signora Kabaivanska tiene ininterrottamente al Vecchi-Tonelli da circa vent’anni. Ricordiamo, tra gli altri, Maria Agresta, Veronica Simeoni, Andrea Carè e Vittoria Yeo. Veronica Simeoni ha da poco interpretato il ruolo di Charlotte nel nuovo allestimento del Werther di Massenet andato in scena al Comunale di Modena; Maria Agresta ha inaugurato pochi giorni fa la stagione del San Carlo di Napoli in coppia con Jonas Kaufmann.

La Masterclass del Vecchi-Tonelli ha durata annuale e seleziona ogni anno, ad ottobre, dodici giovani cantanti di varie nazionalità. All’ultima edizione hanno partecipato allievi provenienti da Brasile, Bulgaria, Cina, Corea, Venezuela e, naturalmente, dall’Italia. Sotto la guida di Raina Kabaivanska i partecipanti alla Masterclass perfezionano non solo la tecnica vocale ma anche la presenza sul palcoscenico. Hanno inoltre la possibilità, durante l’anno di studio, di debuttare nei principali teatri d’opera.

Le vincitrici delle due borse di studio sono Ana Victoria Pitts e Eva Jeong. Nata in Brasile nel 1991, la mezzosoprano Ana Victoria Pitts inizia lo studio del canto lirico a 17 anni nel conservatorio Carlos Gomes di Belèm. Dal 2017 partecipa ogni anno alla Masterclass di perfezionamento del canto lirico condotta da Raina Kabaivanska. Lo scorso ottobre ha interpretato il ruolo di Flora in Traviata al Teatro Comunale di Modena dove ritornerà in dicembre per interpretare Tisbe nella Cenerentola. Nata in Corea del Sud nel 1988, la soprano Eva Jeong ha debuttato in Europa nel 2013 al Teatro dell’Opera di Wroclaw, in Polonia, interpretando il ruolo della zingara Mercedes nella Carmen di Bizet. Dal 2017 partecipa ogni anno alla Masterclass di perfezionamento in canto lirico condotta da Raina Kabaivanska. Ha interpretato il ruolo di Susanna nelle Nozze di Figaro, di Norina nel Don Pasquale, di Gilda nel Rigoletto.