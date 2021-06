“Mi specchio e rifletto”, concerto nel cortile del Teatro Tempio

Lunedì 7 giugno alle ore 21 presso il cortile del Teatro Tempio di Modena si terrà il primo appuntamento della rassegna estiva dei Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

In programma lo spettacolo “Mi specchio e rifletto”, con musiche e testi di Silvia Tarozzi. Ispirandosi alle poesie di Alda Merini, il cui ritmo e suono “suggerivano una traduzione musicale”, Silvia Tarozzi esplora atmosfere intime ed evocative, in cui la voce è strumento recitante e suadente, assieme ad arrangiamenti sospesi tra jazz cameristico e prosa post-minimalista. Il senso di libertà espressiva è rispecchiato anche dai cinque musicisti dell’ensemble (Valeria Sturba, Stefano Pilia, Edoardo Marraffa, Cecilia Stacchiotti e la stessa Silvia Tarozzi), straordinari polistrumentisti provenienti da esperienze musicali diverse ma tutti legati dalla pratica dell’improvvisazione e della composizione.

Silvia Tarozzi è violinista, improvvisatrice, compositrice e cantante. Diplomata in violino, musica da camera e musica antica, la sua personale ricerca sul suono e sul gesto strumentale si esprime nelle numerose collaborazioni artistiche con compositrici e compositori del suo tempo. È lei stessa, infatti, a comporre per i propri progetti musicali. “Mi specchio e rifletto”, un disco di canzoni e composizioni ispirate alle poesie di Alda Merini, è stato pubblicato nel 2020 dall’etichetta americana Unseen Worlds ottenendo ottime critiche a livello internazionale. “Oltre a stare dentro e fuori dal tempo, Mi specchio e rifletto sta dentro e fuori dal genere: contiene sia la vertigine delle colonne sonore horror sia l’aspettativa cacofonica di una bambina che ascolta una fiaba. E, come i dischi davvero belli, nel momento stesso in cui si compie fa sentire la sua mancanza.” Claudia Durastanti, Internazionale.

Il live nasce, dunque, con il desiderio di portare sul palco la ricchezza di atmosfere presenti nel disco e il senso di libertà espressiva che ha accompagnato la composizione dei brani.

L’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o telefonando al 3296336877. Per accedere è necessario essere soci dell’Associazione Tempio: la tessera associativa (al costo di 5 €) può essere sottoscritta anche la sera stessa del concerto.La Rassegna Concerti d’oggi è realizzata con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...