Capolavori di Mozart e Brahms con gli Amici della Musica

Sabato 4 maggio alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibiranno tre grandi musicisti, premiati nei più importanti concorsi internazionali, che condividono il piacere e la gioia del suonare insieme proponendo progetti cameristici ricercati: Elisa Maria Menegardi al violino, Alessandro Fossi al basso tuba e Walter Orsingher al pianoforte.

L'apparente tradizionalità del programma, con capolavori di Mozart e Brahms, nasconde in realtà una particolarità inedita: il magnifico Trio per per corno, violino e pianoforte di Brahms verrà eseguito con il basso tuba in sostituzione del corno; completano il concerto due Sonate per violino e pianoforte: la Seconda di Brahms e la Sonata in mi minore di Mozart.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.