Note di Passaggio, continuano i concerti a Nonantola. Protagonista il violino

Martedì 27 luglio alle ore 21 presso il Giardino Perla Verde a Nonantola si terrà un nuovo appuntamento dell’Associazione degli Amici della Musica. In concerto Gabriele Pieranunzi (violino), Francesco Fiore (viola) e Paolo Carlini (fagotto), con musiche di Paganini e Bach.

Gabriele Pieranunzi. Già allievo di Salvatore Accardo e di Stefan Gheorghiu, si è presto imposto all’attenzione del pubblico e della critica avendo ottenuto una lunga serie di premi in importanti competizioni internazionali. La sua attività lo ha portato ad esibirsi nei principali centri musicali in Italia ed all’estero: Accademia Naz. di Santa Cecilia di Roma, Accademia Chigiana di Siena, Herculeesaal di Monaco di Baviera, collaborando con musicisti quali J. Tate, A. Kontarsky. Canino. Tra le sue pubblicazioni discografiche ricordiamo l’integrale dei Quartetti per pianoforte ed archi di Mendelssohn per Decca-Universal. Francesco Fiore. Nato a Roma, si è presto imposto come uno dei musicisti più interessanti dell’ultima generazione, intraprendendo un’intensa attività concertistica quale ospite regolare delle più prestigiose società concertistiche in Italia ed all’estero, tra cui: Roma Accademia Nazionale di S. Cecilia, Accademia Chigiana di Siena, Spoleto Festival dei due Mondi. Ha collaborato con artisti quali: Salvatore Accardo, Uto Ughi, Bruno Canino, Alfons Kontarsky, incidendo numerosi CD per RCA, AMADEUS e DECCA (Integrale dei quartetti per pianoforte ed archi di Mendelssohn). Paolo Carlini dal 1987 è 1° fagotto solista dell’Orchestra della Toscana e collabora in tale ruolo con le orchestre del Teatro alla Scala di Milano, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Filarmonica della Scala. Ha suonato presso la Carnegie Hall di New York, il Mozarteum di Salisburgo, il Festival Open Air Monaco di Baviera. Numerose le registrazioni discografiche in veste solistica per Sony Classical, Naxos, Stradivarius, EMA, Tactus, Amadeus, regolarmente trasmesse da numerose emittenti: BBC, Radio3, Radio France, Bayerisches Rundfunk.

La novità del programma musicale della serata è rappresentata dall’esecuzione dei Duetti concertanti per violino e fagotto di Nicolò Paganini. I Tre Duetti concertanti per violino e fagotto, dedicati al giovane e talentuoso violinista Camillo Sivori, sul manoscritto figurano come «Opera prima». Essi vanno considerati, sia per lo stile che per l'architettura compositiva in generale, un'opera unitaria, scritta in un unico lasso di tempo, e sono dotati di caratteristiche comuni come, innanzitutto, la bella cantabilità dei temi.

L’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o telefonando al 3296336877. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Troisi. La Rassegna Note di Passaggio è realizzata con il contributo finanziario del Comune di Nonantola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...