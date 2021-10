Musica alla Rocca di Vignola con il concerto "Ardito & Sublime"

Sabato 23 ottobre, nella Rocca di Vignola alle ore 21, Grandezze & Meraviglie propone sotto l’egida di Modena Belcanto: “Ardito & Sublime: G. F. Händel e A. Scarlatti”. L’ensemble I Musicali Affetti diretto da Fabio Missaggia, con il soprano Benedetta Gaggioli, premiata al concorso di canto barocco Fatima Terzo 2021, presentano un programma di forte impatto “affettivo”, con musiche dei due grandi musicisti. Se Händel è celebratissimo, Alessandro Scarlatti, pur considerato da molti il massimo compositore d’opera tra XVII e XVIII secolo, non è altrettanto presente nelle stagioni musicali. Questo concerto li propone insieme, per render loro la meritata considerazione. L’apertura è affidata a una sublime sonata di Corelli, alla quale segue la grande cantata “Notte placida e cheta” di Händel, dove un giovane chiede conforto alla notte e confida nel sogno per il suo disperato bisogno di rivedere l’amata Fillide. Dopo un concerto per archi di Scarlatti, segue la seconda grande cantata: “Olimpia”, dove l’abbandono e il tradimento trasformano l’amore in un disperato bisogno di vendetta, fino ad invocare tutte le forze della natura contro il reo amante.

L’Amore con tutte le sue sfaccettature è il protagonista assoluto di entrambe le cantate e non poteva essere diversamente, dato che la lontananza dalla persona cara, il tradimento, la vendetta e l’abbandono sono i temi dominanti di quasi tutti i testi di queste composizioni. Non è un caso che i compositori andassero “a nozze” con le arie di furore e quelle più struggenti di abbandono, dove potevano tradurre al meglio i vari affetti in musica.

Il violinista barocco Fabio Missaggia ha fondato l’ensemble nel 1997, sull’onda della passione per la musica antica, nutrito da un lavoro approfondito di ricerca sulle fonti e sugli strumenti originali. Come direttore, rivolge la sua attenzione principale al repertorio vocale-strumentale del Sei-Settecento. Come primo violino e direttore principale de I Musicali Affetti, ha suonato per le più importanti istituzioni concertistiche e ha inciso per diverse case discografiche.

Apertura della biglietteria 45 minuti prima dell’inizio. Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€). Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare il sito internet www.grandezzemeraviglie.it; e-mail: info@grandezzemeraviglie.it; tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.



