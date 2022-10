L'ensemble Armoniosa presenta "Il Violoncello" a Grandezze & Meraviglie

Mercoledì 5 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro San Carlo di Modena, Grandezze & Meraviglie presenta: “Il Violoncello: Secondo J. S. Bach, A. Vivaldi & B. Marcello”. L’Ensemble Armoniosa da alcuni anni ci ha abituati a operazioni ardite e ad affascinanti rielaborazioni musicali, che quasi sempre elevavano a protagonisti il violino o il clavicembalo. Il progetto è nato intorno alle Suites di Bach per violoncello, da una ricca realizzazione del basso continuo, che trova analogie in molte composizioni per strumento ad arco solista di J. S. Bach, come alcuni movimenti tratti da Sonate e Partite per violino solo, trascritti per cembalo o organo, spesso con l'aggiunta effettiva di un basso o di altre parti di armonia. La stessa cosa avviene con le Suites per violoncello, nella trascrizione per liuto solo della quinta Suite in do min. La trascrizione era già all'epoca una prassi diffusa e applicata con una certa frequenza su varie composizioni, senza detrimento alla parte originale che spesso acquistava una veste ancora più suggestiva. Armoniosa propone una ricca rielaborazione di brani da Bach, estendendola a Vivaldi e Marcello, riportando ai nostri giorni la maestria di una prassi antica

Armoniosa, Nasce nel 2012 per iniziativa dell’équipe artistica formata da Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria e Daniele Ferretti. L’ensemble si pone un obiettivo di eccellenza e adotta un metodo di studio e di lavoro rigoroso dal punto di vista stilistico e interpretativo. Partecipa ai più importanti Festival in Europa, suona concerti per la Mainzer Musik Sommer di Mainz (Germania, 2016), la Baltic Philharmonia Season di Gdansk (Polonia, 2016), l’Alte Musik live Festival di Berlino (Germania, 2017), le Thüringer Bachwochen di Eisenach (Germania, 2017), il Vendsyssel Festival di Hjørring (Danimarca, 2018), le Innsbrucker Festwochen der Alte Musik di Innsbruck (Austria, 2018), il Casa dei Mezzo Festival a Makrigyalos (Grecia, 2018).