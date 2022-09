Castelfranco Emilia, un concerto itinerante tra due Chiese con ArmoniosaMente

Concerto “promenade” venerdì 2 settembre a Castelfranco Emilia nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”, con un itinerario musicale per organo e violino che si snoda tra le chiese di Santa Maria Assunta e di San Giacomo apostolo. Il concerto, che inizia alle 21 in Santa Maria Assunta ed è a ingresso gratuito, vedrà protagonista il duo formato dalla violinista Erica Zerbetto e dall’organista Thomas Gelain.

La prima parte del concerto sarà dedicata ad Antonio Vivaldi di cui i due musicisti eseguiranno la Sonata per violino in A major, e il concerto per violino concertante e organo RV.541. Il programma nella chiesa di Santa Maria si concluderà con una ciaccona di Georg Muffat eseguita per organo solo. Nella chiesa di San Giacomo, il concerto prosegue con la Fantasia n. 1 in Sib maggiore di Telemann, la Sonata n. 2 in D major di Pietro Antonio Locatelli e la “Follia” di Arcangelo Corelli.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Erica Zerbetto, violinista, diplomata al Conservatorio di Padova, collabora da anni con prestigiose formazioni cameristiche ed orchestrali e svolge attività concertistica anche in quartetto d’archi. Di animo musicale eclettico, forma un duo consolidato con il maestro organista Thomas Gelain, con il quale propone un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento, ma si è dedicata anche alla musica leggera, (in tour con Laura Pasini e partecipando a “Casa Mika”) e al tango argentino. Insegna in diverse realtà musicali della provincia di Padova e dirige l’Orchestra giovanile “Gualtieri” di Monselice, formata da bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Thomas Gelain, diplomato in Organo e composizione organistica al Conservatorio di Rovigo, ha partecipato a numerose masterclass sulle scuole organistiche tedesca, spagnola, francese e italiana. Ha ottenuto con lode il diploma di secondo livello in Organo e composizione organistica e sta studiando Direzione di coro e composizione di musica corali. È organista titolare della chiesa parrocchiale di Casette di Legnago dove dirige anche la Schola cantorum. Finalista in diversi concorsi, si esibisce in concerto sia come solista sia in duo con Erica Zerbetto.