Musica Barocca, appuntamento nella pieve romanica di Renno di Pavullo

Repertorio barocco per il concerto che il soprano Plamena Angelova e l’organista Roberto Bonetto terranno sabato 17 luglio, alle 21, nella cornice raccolta della pieve romanica di Renno di Pavullo. L’esibizione dei due artisti sarà preceduta, alle 20.30, da una conferenza itinerante per conoscere la storia e le bellezze della pieve di San Giovanni Battista tenuta dal professor Andrea Pini.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Pavullo e l’associazione Inoltre, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

Il programma proposto dai due artisti vede brani di Fischer, Händel, Vivaldi (il Domine Deus, dal Gloria), Galuppi, Lully e Mozart a concludere.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Il soprano Plamena Angelova, nata in Bulgaria, si è laureata in canto lirico nel 2013 al Conservatorio di Bucarest in Romania. Ha collaborato con primarie istituzioni musicali romene e bulgare, portando avanti, in contemporanea, la propria attività concertistica. Trasferitasi a Verona, continua a perfezionare la propria tecnica vocale nel repertorio di belcanto, partecipando a masterclass sul territorio nazionale ed europeo. Coltiva la propria attività concertistica specialmente nell’ambito della musica sacra.

Roberto Bonetto ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e successivamente quello dell’organo, diplomandosi in Organo e Composizione organistica con il massimo dei voti. Ha ottenuto in seguito il diploma in clavicembalo al Conservatorio di Verona e ha contemporaneamente proseguito gli studi di composizione. È docente al Conservatorio di Verona.