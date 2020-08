Concerto per arpe a Rubbiano di Montefiorino, atmosfere spagnole con davide Burani e José Antonio Domené

Atmosfere spagnole nel concerto per due arpe che Davide Burani e il giovane musicista spagnolo José Antonio Domené terranno sabato 22 agosto, alle 21, a Rubbiano di Montefiorino, nella pieve della Beata Vergine Assunta. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

I due arpisti propongono un repertorio che si apre con un “Fandango”, scritto da Luigi Boccherini, per proseguire solo con compositori spagnoli: ecco, quindi, il Concerto n° 3 di padre Antonio Soler, il concerto per due organi trascritto per arpa di Pedro Josef Blanco, “Granada” dalla Suite Española di Isaac Albeniz e i “Valses poeticos” di Enrique Granados. La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.

Gli artisti

José Antonio Domené è uno degli artisti più rappresentativi della sua generazione. Formatosi al conservatorio di Madrid, si è specializzato al Royal College on music di Londra. Fin dai primi anni di studio è risultato vincitore di numerosi concorsi. Oggi collabora con numerose orchestre spagnole e in qualità di prima arpa suona abitualmente con l’Orchestra sinfonica del Gran Teatro del Liceo di Barcellona e con l’Orchestra sinfonica delle Isole Baleari “Città di Palma”. Ha collaborato con orchestre internazionali e si è esibito in Spagna nelle più importanti sale da concerto. Ha inciso e eseguito per la prima volta il Quintetto con arpa “Dialogo” di Joan Manén. Le sue registrazioni come solista e con formazioni da camera sono state trasmesse per Radio Classica de RNE e nella trasmissione “Cataluya Musca” della Radio della Catalogna.

Davide Burani si è diplomato in pianoforte e arpa nei Conservatori di Genova e Parma, dove ha conseguito anche il diploma accademico di secondo livello in Arpa con il massimo dei voti e la lode. Si è esibito come solista in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero e collabora con diverse orchestre italiane e internazionali, tra le quali l’Orchestra sinfonica delle Isole Baleari “Città di Palma”. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive e sue registrazioni sono state trasmesse da Radio Tre e da Radio classica. Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radio Uno della Radio Svizzera Italiana di Lugano e presso gli studi di Radio Tre nel corso delle trasmissioni Radio Tre Suite e Piazza Verdi; le sue registrazioni sono state trasmesse dall’emittente Radio Classica. Ha inciso numerosi cd e tenuto masterclass in conservatori e istituzioni musicali. È regolarmente invitato nelle giurie di concorsi internazionali e dal 2009 è docente di arpa all’Istituto superiore di studi musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.