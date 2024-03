In concerto a Cavezzo il quartetto "Arpe diem"

Ultimo appuntamento musicale per la rassegna “Concerti di Primavera” sabato 23 marzo alle 21 presso Casa Mazzetti, in via Cavour 300 a Motta di Cavezzo.

Protagonista della serata sarà il quartetto d’arpe “Arpe diem”, composto dagli arpisti Donata Mattei, Federica Sainaghi, Duccio Lombardi e Davide Burani, con il programma “Benvenuta Primavera!”, un viaggio musicale all’insegna delle più suggestive trascrizioni per quartetto d’arpe in grado di inneggiare la festosità della primavera.

Durante la serata, infatti, partendo dall’esecuzione de Le Quattro Stagioni di Vivaldi, verranno proposte alcune tra le più celebri composizioni orchestrali, come alcune danze tratte da Lo Schiaccianoci di Tschaikowsky e la Carmen Suite di Bizet.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito.