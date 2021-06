Concerto per arpe in San Pietro per la rassegna Armoniosamente

Sono giovanissime le nove artiste protagoniste di “Bouquet de harpes”, il concerto per ensemble di otto arpe con la partecipazione di un soprano, in programma nel Chiostro dell'Abbazia di san Pietro a Modena, giovedì 1 luglio alle 19, nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”.

Le interpreti del concerto, Marta Della Monica, Angelica Esposito, Maria Vittoria Domenichini, Alice Ferrari, Anna Gabbi, Elisabeth Milito, Nicole Pedroni, e Morgana Rudan, appartengono, infatti, alla classe di Arpa dell’Istituto superiore di studi musicali “A. Peri” di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’ Monti, guidata dal maestro Davide Burani. A loro, per l’occasione, si aggiunge il soprano Angelica Milito, allieva della professoressa Sonia Ganassi nello stesso istituto. Pur essendo giovanissime, le concertiste si sono già fatte notare in concorsi nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti e premi per le loro interpretazioni.

Per il concerto modenese, le musiciste hanno scelto di valorizzare le composizioni originali per la formazione del duo d’arpe, a cui si affiancano trascrizioni ed elaborazioni. Eseguiranno brani di Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré, Marcel Tournier, Erik Satie. Un passo indietro nel tempo con la Corale dalla Cantata n.147 di Bach per tornare poi in epoca più moderna con Grandjany, Giovanni Caramiello, con il duetto sulla “Casta diva” per duo di arpe, Francesco Petrini, Angelo Francis Pinto. Il concerto si conclude con l’esecuzione di un brano per otto arpe del compositore francese Bernard Andrès.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, le rispetto delle norme di sicurezza ancora imposti dai protocolli anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.