Concerti, la IX Sinfonia di Beethoven all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 30 gennaio alle ore 17:00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonisti della serata saranno il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela Piemonti, che eseguiranno la Nona Sinfonia di Beethoven nella preziosa e rara trascrizione del compositore tardoromantico Hans Sitt. Sarà un'occasione speciale (e sorprendente) per riscoprire da una prospettiva diversa uno dei capolavori della musica di ogni tempo, grazie a una trascrizione che porta agli estremi le possibilità tecnico-espressive dei due strumenti e che riesce a raggiungere in modo straordinariamente efficace la sintesi tra complessità e chiarezza della scrittura.

Violinista capace dì un rapporto naturalissimo con lo strumento, Loguercio si è esibito come solista in sale prestigiose, quali, la Queen Elizabeth Hall di Londra, la Filarmonica di Berlino, l’Accademia dí S. Cecilia di Roma e la Tonhalle di Zurigo, collaborando con direttori quali Riccardo Chailly e Roberto Abbado. Quest’anno festeggia i 17 anni di sodalizio con i fratelli Angelo e Francesco Pepicelli, coi quali ha creato il Trio Metamorphosi: con loro ha inciso, per DECCA, l’integrale dei Trii di Beethoven e di Schumann.

Emanuela Piemonti studia al Conservatorio di Milano con Anita Porrini ed Alberto Mozzati diplomandosi a pieni voti. Nella fervida atmosfera della Scuola di Fiesole frequenta i corsi tenuti dal Trio di Trieste e incontra personalità musicali per lei determinanti: Dario De Rosa, Piero Farulli, Amedeo Baldovino, e Valentin Berlinskij. Nel 1982 fonda con Paolo Ghidoni e Alberto Drufuca il Trio Matisse con il quale vince i Premi Internazionali Gui di Firenze, Atkinson di Milano e Città di Torino, risultando finalista alla Melbourne Chamber Music Competition. Intraprende una carriera che la porterà a frequentare le Società e le Sale italiane più prestigiose (Teatri La Fenice di Venezia, S. Carlo di Napoli, Ponchielli di Cremona, Quirinale, Sala Verdi di Milano, Salone dei Cinquecento di Firenze…) e ad effettuare tournées in Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Israele, Australia, Cina. Ha inciso per le etichette Aura, Amadeus, Stradivarius.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it