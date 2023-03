Beneficenza per l'Ucraina, concerto al Teatro Cittadella

Evento di beneficenza il 24 marzo promosso dal sindacato di polizia Silp Cgil Modena.

Alle ore 21 presso il teatro Cittadella (piazza della Cittadella, 11) Alberto Conti giovane emergente cantautore modenese si esibirà con la sua band in un concerto di due ore. L'evento gode del patrocinio del Comune di Modena e il ricavato sarà destinato alla Croce Blu di Modena per il sostegno all’emergenza Ucraina. L’ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni: 338.5698005.



Alberto Conti reduce da Italia’s Got Talent 2022, proporrà 8 brani inediti e pezzi iconici di artisti internazionali quali Eric Clapton, Sting, Prince, Pink Floyd, Dire Straits e molti altri.

I musicisti, tutti giovanissimi, che saliranno insieme a lui sul palco del Teatro Cittadella, sono Filippo Trenti (tastiere e sax), Dario Pioppi (basso) e Tommaso Maselli (batteria).



Il concerto è realizzato grazie all’indispensabile sostegno di: Mp Service-Istituto investigativo privato Modena, Avia Pervia Studio-officina di progettazione Modena, L’Archibugio Catering Ferrara.