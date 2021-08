Armoniosamente fa tappa a Bastiglia con un concerto per violino e pianoforte

Prende il titolo dal brano di Jules Massenet proposto al centro dell’esibizione, “Meditation” il concerto del violinista Alessio Benvenuti e della pianista Fabiana Barbini in programma mercoledì 1 settembre a Bastiglia, al Santuario di San Clemente, alle 21.00.

L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso gratuito su prenotazione (al numero 059 800912), fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 (è necessario, quindi, essere in possesso del Green Pass da presentare all’ingresso).

“Meditation” è un intermezzo sinfonico tratto dall’opera “Thais” che il compositore francese Massenet scrisse nel 1894 per violino solista e orchestra. Il brano si colloca tra due scene dell’opera e “accompagna” la riflessione della protagonista, Thais, una cortigiana che il monaco cenobita Athanael sta tentando di convincere a cambiare vita. Il programma del concerto si apre con la Sonata in Mi minore K304 di Mozart e si chiude con una Sonata in La maggiore di Cesar August Franck.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Alessio Benvenuti ha cominciato a studiare pianoforte all’età di tre anni e a quattro ha iniziato anche il violino. Si è esibito in pubblico, al pianoforte, per la prima volta a sei anni e ha tenuto il primo concerto al violino a dodici anni eseguendo i “24 Capricci per violino solo” di Niccolò Paganini. Dopo aver studiato all’Accademia musicale Chigiana di Siena ha proseguito gli studi alla Juilliard School di New York e al Royal college of music di Londra. Dal 1996 ha suonato nelle più prestigiose orchestre italiane, per anni è stato componente dei Solisti veneti e ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra. Ha all’attivo oltre duemila concerti in tutto il mondo e da anni affianca la professione di direttore d’orchestra a quella di solista. È, inoltre, compositore, arrangiatore e docente di violino e di direzione d’orchestra.

Fabiana Barbini, pianista, ha studiato ad Arezzo e si è poi diplomata al Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. È laureata in pianoforte e in didattica per l’insegnamento dello strumento e si è perfezionata all’Accademia Chigiana di Siena. Si è esibita con diverse orchestre e in duo, con formazioni diverse. Collabora stabilmente con l’Orchestra della Toscana e svolge un’importante attività didattica.

