"In chordis et organo": Armoniosamente arriva a Castelnuovo con un concerto in duo

“In chordis et organo” è il concerto in duo per arpa e organo che i maestri Davide Burani e Stefano Pellini terranno martedì 31 agosto alle 21.00 a Castelnuovo, nella chiesa di San Celestino, presentando un programma che spazia dal barocco ad autori contemporanei.

L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 (è necessario, quindi, essere in possesso del Green Pass da presentare all’ingresso).

Stefano Pellini e Davide Burani apriranno il loro concerto con Johann Sebastian Bach e il Concerto per arpa e orchestra in Si bemolle maggiore op.4 n.6 di Händel. Seguiranno le Variazioni sopra il tema della Follia di Spagna, di Anonimo spagnolo del 1700, per organo solo e “Prière” per arpa sola di Alphonse Hasselmans, arpista e compositore belga che visse tra Ottocento e Novecento. Il brano introduce alla seconda parte del concerto dedicata prevalentemente ad autori della stessa epoca come Oreste Ravanello, Gabriel Pierné e Marcel Grandjany.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...