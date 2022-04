Torna CantaMO, tanti artisti sul palco dello Storchi per beneficienza

Dal 2017 CantaMO e? un appuntamento fisso nei palchi della nostra provincia e ha sempre risposto “Presente!” a chi gli ha chiesto aiuto. Gli anni passati hanno cosi? visto un impegno costante nell'organizzazione di eventi benefici davvero sensazionali, ottenendo un ottimo risultato per affluenza e partecipazione del pubblico. All’inizio del 2020 qualcosa e? cambiato: due anni di pandemia, stadi e teatri chiusi, migliaia di lavoratori dello spettacolo che si trovano senza stipendio. Questo e? lo scenario disastroso in cui il mondo della musica, del teatro e dell'arte in generale ha vissuto per quasi 24 mesi.

“The Show Must Go On” diceva qualcuno, CantaMO torna cosi? sulle scene per dare un segnale forte di ritorno alla vita sociale, un assolo di chitarra che squarci il velo di malinconia imposto dal Covid.

Tutto questo lo fara? venerdì? 22 Aprile, pronto a cantare con gli amici di Associazione Chiara Cassano e Team Enjoy Events & Fun per un grande evento nella splendida cornice del Teatro Storchi, nella citta? di Modena.

All’evento, oltre ad una band di turnisti con all’attivo collaborazioni nei dischi e nei tour con importanti nomi della musica italiana, ci saranno loro, i protagonisti della serata: 30 tra le migliori voci di Modena e provincia che, in maniera completamente gratuita, collaborano con CantaMO.

A presentarle saranno due ospiti d’eccellenza: Robby Mantovani e Clarissa Martinelli, presentatori e speaker di Radio Bruno, special guest dell’iniziativa fin dalla prima data che, guideranno la serata, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità e devolvendo per intero il loro compenso a favore delle associazioni.

CantaMO e? un grande progetto benefico musicale in ricordo di Chiara Cassano, giovane mamma scomparsa nel novembre 2017, dopo una grave forma di leucemia.

Una storia che ha commosso tutti e che, dopo il dolore, ha lasciato spazio alla speranza e alla solidarietà?. Proprio in sua memoria nel 2018 e? stata fondata l’Associazione Chiara Cassano con cui CantaMo collabora.

Quasi ventimila sono gli euro raccolti e consegnati dagli organizzatori di CantaMO al reparto di ematologia del Policlinico di Modena, ad AIL Modena Onlus (Associazione Italiana contro le Leucemie) e AIPD (Associazione Italiana Persone Down).