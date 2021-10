Nella Chiesa di Sant’Agostino "Caravaggio & Reni”, tra pittura e musica 

Mercoledì 20 ottobre, nella Chiesa di Sant’Agostino alle ore 21, Grandezze & Meraviglie propone: “Caravaggio & Reni”, con la presenza eccezionale dell'Ensemble Aurora, condotto dal grande violinista barocco Enrico Gatti.

I due grandi pittori sono evocati attraverso le musiche del loro tempo che, con colori strumentali e gesti affettivi, richiamano forme ed emozioni della loro opera creativa. L’Ensemble Aurora eseguirà brani di Dario Castello, Giovanni Battista Fontana, Francesco Rognoni e numerosi altri. Il concerto fu tra i progetti d’esordio dell’Ensemble e rappresentò l’inizio di un successo internazionale. Torna alla luce oggi, dopo anni di esperienze, studi e approfondimenti, completamente rinnovato e aggiornato a una sempre più profonda “visione” della musica del Seicento.

La musica italiana del Seicento è un caleidoscopio di stili e colori affatto omogenei, proprio come nell’arte figurativa del XVII secolo risultano quasi agli antipodi gli stili pittorici e l’uso della luce in artisti come i Carracci, Guido Reni e Caravaggio. I bolognesi Annibale Carracci, il cugino Ludovico e il fratello Agostino, imprimono una svolta fondamentale nella ricerca pittorica italiana, combinando gli elementi formali del classicismo con una raffinata poesia pittorica, ottenendo una minore staticità delle figure, attraverso una dolcezza e delicatezza di forme e colori che raccontano e muovono gli animi. Tutti elementi che si ritrovano nella musica del tempo.

Enrico Gatti ha fondato l’Ensemble Aurora nel 1986 insieme ad altri artisti appassionati dallo studio e dall’interpretazione del patrimonio musicale anteriore al 1800, con particolare riferimento a quello italiano. I componenti dell’Ensemble provengono dalle più prestigiose scuole europee (Conservatorio Reale dell’Aja, Schola Cantorum di Basilea, Centro di Musica Antica del Conservatorio di Ginevra, Mozarteum di Salisburgo, Conservatorio Superiore di Parigi). Il gruppo è stato ospite di importanti stagioni concertistiche in numerosi paesi europei, negli Stati Uniti, in America del sud e in Giappone.

