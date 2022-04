"Il canto del silenzio", un concerto alla Chiesa del Voto

Lunedì 25 aprile alle ore 18.00 la Chiesa del Voto ospiterà un concerto di particolare rilevanza, che porterà a Modena uno dei solisti italiani più autorevoli: Simonide Braconi, Prima Viola del Teatro alla Scala di Milano, che si esibirà con l’Orchestra I Musici di Parma diretta dagli allievi della classe di direzione del M° Daniele Agiman. Questo appuntamento unico si inserisce nella cornice della XXVIII Stagione Concertistica della Cattedrale, ideata dal M° Daniele Bononcini.



Il programma della serata sarà particolarmente intenso ed emozionante: l’Adagio per archi di Samuel Barber aprirà il concerto, seguito dalla composizione Il canto del silenzio dello stesso Braconi, da tempo attivo come compositore, con opere già nei cataloghi di case editrici come MAP e Sonzogno, eseguite in prima assoluta in sale prestigiose come il Teatro alla Scala di Milano o la Philharmonie di Berlino. Questo brano, dedicato a tutte le vittime della pandemia, è stato composto da Braconi come meditazione sul terribile periodo pandemico e come canto di speranza e rinascita.

Romano di nascita, con studi accademici completati sotto la guida dai più importanti maestri italiani e stranieri (dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma ai Corsi di Bruno Giuranna a Cremona, all’Accademia Chigiana di Siena con J. Baschmet), Simonide Braconi è stato scelto nel 1994, a soli 22 anni, da Riccardo Muti come Prima Viola della Scala, ed è definito dalla critica un “musicista estremamente sensibile e dotato, con la rara abilità di formulare un’unica e matura interpretazione”. A conclusione del concerto sarà eseguita la celebra Serenata per archi di Tchaikovsky, composta nel 1880 e considerata dallo stesso compositore una delle sue opere più riuscite e musicalmente valide.

L’Orchestra I musici di Parma, realtà attiva dal 2002 e che collabora con le più importanti istituzioni orchestrali italiane ed estere, sarà per l’occasione diretta dagli allievi del corso di direzione di orchestra tenuto dal M° Daniele Agiman presso l’Accademia Fondazione de I Musici di Parma. Agiman è annoverato tra i direttori d’orchestra italiani più attivi a livello internazionale, ed è titolare della Cattedra di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

L’iniziativa è organizzata dalla Cappella Musicale e dall’Associazione Modena Musica Sacra con il sostegno del Comune di Modena, Fondazione di Modena, BPER Banca e CLAL. Seguiranno, nel mese di maggio, altri due concerti che vedranno protagonisti gli allievi dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia de I Musici di Parma ed i loro docenti: la classe di oboe di Christoph Hartmann (Berliner Philharmoniker) e la classe di flauto di Marco Zoni (Teatro alla Scala). Questi eventi sono occasioni importanti per dare visibilità ai giovani allievi che stanno studiando con musicisti di fama internazionale, frequentando corsi di perfezionamento che hanno come scopo principale quello di avviare alla professione le nuove generazioni.



Per accedere al concerto sarà necessario esibire il Green Pass ed indossare la mascherina FFP2. L’ingresso è gratuito.