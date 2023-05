Escursione e concerto in vetta al Cimone con la Banda cittadina "Ferri"

Tra le iniziative delle Società Centenarie di Modena, quest'anno il Club Alpino Italiano Sezione di Modena ha raccolto l'invito della Banda A. Ferri per organizzare una escursione sulla vetta del Monte Cirnone con visita all'Osservatorio climatico Ottavio Vittori accompagnati dagli operatori del CNR, sulla vetta i ragazzi della Banda Cittadina varranno un breve concerto.

L'iniziativa di sabato 27 maggio a cui parteciperanno i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Modena, i ragazzi della Banda A Ferri, alcuni rappresentanti della società dei Naturalisti e Matematici di Modena e altri rappresentanti delle Società Centenarie Modenesi. Avevamo invitato anche il contando dell'Aeronautica di Montagna del Monte Cimone, ma purtroppo non saranno presenti in quella data.

Il programma della giornata è il seguente: ritrovo alle ore 9,00 presso il Parcheggio al Lago della Ninfa, ai piedi del Monte Cintone, da qui ci sarà un gruppo di baldi giovani e non che si incammineranno sul sentiero per raggiungere Pian Cavallaio, mentre gli altri potranno usufruire della navetta che attraverso la strada dell'Aeronautica porterà i partecipanti a Pian Cavallaio. Alle ore 10,00 i Gruppi riunitisi partiranno da Pian Cavallaio (1859 metri) per salire accompagnati dagli operatori del CNR che ci illustreranno il sentiero dell'Atmosfera che percorreremo per raggiungere la vetta (2165). Una volta giunti in vetta (ore 11,00) a gruppi andremo a visitare l'Osservatorio Vittori.

Alle ore 12,00 Concerto dei ragazzi della Banda Cittadina. A seguire pranzo al sacco con vista panoramica. Nel primo pomeriggio cominceremo la discesa per rientrare al Lago della Ninfa. In caso di maltempo, la giornata si terrà ugualmente presso il nostro Rifugio del Giardino Esperia a Passo del Lupo (Sostata) con ritrovo alle ore 10,00.

Ritrovo: ore 9,00 Parcheggio Lago della Ninfa Navetta per Pian Cavallaio: dalle ore 9,00 alle ore 10,00. Pranzo: Al sacco, portare acqua per la giornata almeno un litro a persona. Abbigliamento: Visto che faremo la salta soltanto con bel tempo unica raccomandazione, portate una giacca e un berretto in caso si alzi il vento e un paio di buone scarpe.