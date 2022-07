"Dialogo tra strumenti da vento", concerto di clarinetto e organo a Frassinoro

È una conversazione tra clarinetto e organo il concerto intitolato “Dialogo tra instrumenti da vento” in programma martedì 26 luglio, alle 21, a Frassinoro, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta e San Claudio, nel quale si esibiscono il clarinettista Dario Zandegiacomo e l’organista Sandro Carnelos. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” è a ingresso libero. I due musicisti propongono un repertorio che attraversa il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, alternando marce, danze e sonate di José Elìas, Jean Baptiste Lully, Niccolò Moretti, Antonio Vivaldi, François-Joseph Gossec, Gaetano Nave, Benedetto Marcello, Philibert De Lavigne.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Dario Zandegiacomo si è diplomato in Clarinetto al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Cecoslovacchia, Germania e ha studiato anche Composizione e strumentazione per banda. Da alcuni anni è impegnato nello studio e nella diffusione della musica contemporanea e alterna l’attività concertistica nel genere classico, contemporaneo e jazz.

Sandro Carnelos, si è diplomato al Conservatorio di Venezia in Organo e Composizione organistica e Prepolifonia Gregoriana. In seguito ha conseguito anche i diplomi in Clavicembalo, Pianoforte, Musica corale e Direzione di coro. Suona in Italia e all’estero, partecipando a importanti festival organistici internazionali. Come compositore e revisore ha pubblicato diversi lavori per organi e inciso vari Cd. Membro della commissione per la tutela degli organi storici della diocesi di Vittorio Veneto, svolge attività di direttore di corso ed è organista titolare dell’organo A Zeni del tempio vVotivo di Ponte della Priula (Tv), dedicato alla fraternità europea.