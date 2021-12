Concerto di Colapesce-Dimartino per il Capodanno al Teatro Comunale

Da martedì 21 dicembre via alla bigliettazione per il concerto che i cantautori Colapesce e Dimartino terranno al Teatro Comunale Pavarotti-Freni il 31 dicembre, alle 22.30, e per gli spettacoli del circo contemporaneo Teatro nelle foglie al parco Ferrari, nell’ambito della festa per l’ultimo dell’anno.

Gli appuntamenti fanno parte del cartellone di eventi “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”, promosso dal Comune di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena, e curato da Ater Fondazione.

Il concerto di ColapesceDimartino sarà preceduto da un omaggio a Dante con l’attrice Lucilla Giagnoni che racconterà l’ultimo canto dell’Inferno.

L’ingresso alla serata è gratuito, con biglietto nominativo e posto assegnato, con l’obbligo di presentare il Green pass rafforzato e di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

Ciascuna persona potrà ritirare un massimo di due biglietti a partire, appunto, da martedì 21 dicembre, in due modalità: on line dal sito www.vivaticket.it, accessibile anche dal sito del Teatro Comunale (www.teatrocomunalemodena.it) oppure direttamente alla biglietteria del Comunale, in corso Canalgrande 85 (non sono previste prenotazioni telefoniche o via mail).

La biglietteria del Teatro Comunale sarà aperta martedì 21 dicembre dalle 10 alle 19, mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre dalle 16 alle 19, venerdì 24 dicembre dalle 16 alle 18. Nei giorni di Natale e di Santo Stefano la biglietteria rimarrà chiusa. Lunedì 27 dicembre, apertura straordinaria dalle 16 alle 19; martedì 28 dicembre dalle 10 alle 19; mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre dalle 16 alle 19; mercoledì 31 dicembre dalle 16 a inizio spettacolo.

E da martedì 21 dicembre si possono già prenotare i biglietti gratuiti anche per il nuovissimo spettacolo intitolato “Kairòs” che il circo contemporaneo Teatro nelle foglie terrà nel tendone montato al parco Ferrari, in cinque repliche dal 31 dicembre al 2 gennaio. I biglietti si prenotano direttamente sul sito della compagnia (www.teatronellefoglie.it).