Concerto dei vincitori del concorso internazionale di canto lirico Vox Mutinae "Nicolaj Ghiaurov"

Gli appassionati del Belcanto sono invitati ad assistere ad un atteso evento musicale patrocinato dal Comune di Modena nel segno di “Actea” in collaborazione con l’Associazione del Teatro Tempio. Per gli amanti della mitologia classica, Actea era una ninfa del mare, una delle cento figlie del dio marino Nereo, invece fuor di metafora, “Actea” è il nome di una Associazione culturale/musicale impegnata nel campo delle arti ed in particolare nella promozione della musica operistica.

Nella serata di fine estate dell’11 settembre prossimo alle ore 21.00 Actea propone, nell’elegante cortile del Teatro Tempio di Viale Caduti in guerra196, il concerto dei giovanissimi talenti lirici vincitori dei due Concorsi internazionali Vox Mutinae “Nicolaj Ghiaurov”. Il soprano Greta Doveri vincitrice del primo premio nell’edizione 2018 e il baritono William Allione vincitore del premio “Silveri” miglior giovane dell’edizione 2019 si esibiranno accompagnati dalla pianista Yuri Yasuda.

Nonostante il successo ottenuto dal citato Concorso al Teatro Pavarotti lo scorso anno, “Actea” ha optato per una proroga della terza edizione che, vista la difficile congiuntura legata all’emergenza Covid-19, non si terrà nel 2020, puntando in prospettiva a rilanciare il medesimo evento nel 2021 in una forma di caratura ancora maggiore. Per accompagnare questa delicata fase di distanziamento sociale che stiamo vivendo, la nostra Associazione punterà quindi su momenti musicali ridotti ma di indiscussa qualità al fine di continuare a coltivare la passione per il canto lirico.

La prenotazione è obbligatoria al numero 349/1931877. Il costo del biglietto è di 10 euro.