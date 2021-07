Armoniosamente, alla Chiesa di Montecuccolo il concerto del Coro Sacri Concentus Cantores

È un dialogo tra passato e presente, tra due autori, Claudio Monteverdi e Maurice Duruflé, e due polifonie diverse ma accomunate da un’unica spiritualità il concerto, per sole voci, del Coro Sacri Concentus Cantores in programma sabato 31 luglio, alle 20.30, nella chiesa di San Lorenzo martire a Montecuccolo di Pavullo. L’appuntamento musicale sarà preceduto, alle 20, da una conferenza itinerante alla scoperta del borgo e della chiesa di Montecuccolo guidata dal professor Andrea Pini.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Il coro Sacri concentus cantores, formato da undici cantori e diretto dal maestro Primo Iotti, aprirà il concerto di musica sacra con un mottetto a sei voci di Claudio Monteverdi, tra i principali innovatori del linguaggio musicale che segnò il passaggio tra la musica rinascimentale e quella barocca. L’esibizione proseguirà alternando un brano di Monteverdi con uno di Maurice Duruflé, compositore e organista francese nato nel 1902, in una sorta di dialogo tra due spiritualità lontane nel tempo ma, allo stesso tempo, vicine.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Il coro da camera Sacri Concentus Cantores è nato nel 2003 ed è formato da una decina di cantori tutti accomunati dalla passione per il canto polifonico, sacro e profano. In particolare, ha approfondito il canto rinascimentale con mottetti e madrigali, ma nel repertorio non mancano brani di altri compositori: dal gregoriano fino ad autori contemporanei. Il coro ha elaborato alcuni concerti a tema (Pater noster, Ave Maria) alternando canto corale e solistico e si è distinto nel corso degli anni per la ricerca e la varietà delle esecuzioni.

