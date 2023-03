Cristina D’Avena in concerto al Vox di Nonantola

Venerdì 7 Aprile, a partire dalle ore 22.30, Cristina D’Avena si esibirà live al Vox Club di Nonantola.

Cantante e attrice, calca scene dal suo esordio a tre anni e mezzo, ha partecipato allo Zecchino d'Oro con la canzone "Il valzer del moscerino", da allora ha venduto tra album e singoli oltre 7 milioni di copie. È la più nota e amata voce delle sigle dei cartoni animati fin dagli anni Ottanta.

A seguire dj set: Thrashissima -VS- Tempo -VS- Vox (Trash, anni 90&2000, Rock, Indie, Pop-Punk, Electro); The Abyss -VS- Revolver (Hard Rock, Glam, industrial, Crossover).

Per informazioni: 059 451646