“Armoniosamente”, concerto mariano a Roccamalatina con Debbia e Zappaosta

La celeberrima “Ave Maria” di Schubert, quella, altrettanto famosa, composta da Charles Gounod e, ancora, l’Ave Maria di Camille Saint-Saens e quella, più recente, scritta dal compositore reggiano Luigi Valcavi. È un concerto Mariano quello che il mezzosoprano Martina Debbia e l’organista Paolo Zappacosta terranno mercoledì 16 agosto, alle 21, nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Roccamalatina nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”. Il concerto, promosso in collaborazione con il Comune di Guiglia e con la Parrocchia di Rocca Malatina, sarà preceduto, alle 20, da una visita guidata alla chiesa e alla canonica. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel concerto, i due artisti eseguiranno anche “Vergin tutto amor” di Francesco Durante, la “Salve Regina” di Puccini e il “Panis Angelicus” di César Franck. A completare il programma, alcuni brani per organo solo di Pergolesi, Galuppi e Luchesi.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Il mezzosoprano sassolese Martina Debbia ha conseguito il diploma e il biennio specialistico in canto lirico all’istituto musicale Peri di Reggio Emilia. Sin da giovanissima, si esibisce in concerto in chiese e teatri dell’Emilia Romagna, dedicandosi soprattutto al repertorio operistico ma senza trascurare quello sacro e cameristico. È artista del Coro aggiunto della Fondazione Teatro comunale di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza. Affianca l’attività concertistica all’insegnamento.

Paolo Zappacosta ha studiato Pianoforte e Organo e composizione organistica al Conservatorio di Bologna. Da anni svolge attività concertistica come solista e in duo con altri strumenti, esibendosi in importanti ambiti e rassegne. Ha sempre affiancato all’attività concertistica quella di didatta sia del proprio strumento sia della musica in genere. È organista titolare del Santuario della Beata Vergine di San Luca in Bologna.