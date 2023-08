Nuovo appuntamento con Note di Notte, musica e degustazioni di vino in corte

Ecco in arrivo un novo spettacolo musicale presso la favolosa corte del Castello di Spezzano per la rassegna “Note di Notte”, ricco calendario sostenuto da Fondazione Modena e organizzato dal Comitato Fiorano in Festa insieme alle associazioni Quelli del ‘29 e Amici della Musica Nino Rota.

Martedì 22 agosto alle 21.00 vi aspettiamo in corte, tra sound ed enologia; note musicali accompagnate da una opzionale degustazione di un calice di vino di una nota cantina del territorio. A suonare saranno i Piano Sequence che propongono un repertorio di cover ri-arrangiate in chiave acustica fondandosi sulle armonie create dalle voci di Silvia e Gianluca, accompagnate da pianoforte e chitarra. La scelta varia dei brani parte dagli anni ‘70 e arriva fino ai giorni nostri, attraversando i generi pop, rock, soul e cantautorato.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Contatti: tel. 335/440372 oppure mail castellospezzano@gmail.com.