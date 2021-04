"Misericordia Domini", il Concerto di Pasqua dal Duomo di Modena

Domenica 18 aprile alle ore 18 (replica lunedì 19 aprile alle ore 21.30), si terrà il Concerto di Pasqua 2021 "Misericordia Domini - Le antifone gregoriane al tempo di Pasqua".

Protagonisti del concerto due nomi illustri del panorama concertistico internazionale: Andrea Cellacchi, primo fagotto dell’orchestra Rai di Torino, e Giovanni Gnocchi, violoncellista di fama mondiale e docente dell’Universität Mozarteum di Salisburgo, accompagnati dall’orchestra I Musici di Parma. Saranno eseguiti due famosi Concerti: il concerto per fagotto e orchestra in fa maggiore di Johann Hummel e il concerto per violoncello e orchestra in do maggiore di Franz Joseph Haydn. Ai movimenti dei concerti si alterneranno le antifone gregoriane più significative del tempo di Pasqua, proposte da alcune componenti della sezione femminile della Schola Gregoriana del Duomo di Modena.

Nel rispetto delle normative vigenti, il concerto sarà registrato in Duomo a porte chiuse e mandato in onda in differita domenica 18 aprile alle 18 e in replica lunedì 19 aprile alle 21.30 su TRC (canale 11).

