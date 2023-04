Formigine, concerto della Divina Misericordia con i i Pueri e Juvenes Cantores

Domenica 16 aprile, alle ore 17 presso la Chiesa della Madonna del Ponte, a Formigine, i Pueri e Juvenes Cantores proporranno un concerto di musica corale, diretti e accompagnati all'organo dal Maestro Daniele Bononcini. Erica Rompianesi (mezzosoprano) e Maria Francesca Rossi (soprano), Maestre dei cori, eseguiranno anche alcuni brani solistici di C. Gounod e W. Gomez.

I Pueri Cantores e gli Juvenes Cantores - realtà unica, con pochi riscontri analoghi a livello nazionale - hanno accolto, in oltre 20 anni di attività, più di 300 coristi, molti dei quali sono diventati cantanti professionisti. Sono protagonisti di diverse registrazioni discografiche e hanno eseguito in concerto alcune delle opere sacre più significative: Stabat Mater di Pergolesi, Nisi Dominus di Vivaldi, Johannes-Passion di Bach, Gloria di Vivaldi, Requiem di Faure, Requiem di Durufle, Requiem e Messa dell’Incoronazione di Mozart. Per l'occasione, il programma scelto spazierà da brani pasquali ad antifone mariane di autori come C. Monteverdi, G. Cervi, M. Haydn, G. Faure, C. Saint-Saens. Verranno eseguiti dal M° Bononcini, all'organo, brani di Carissimi, Zipoli e Buxtehude. Dopo il concerto, Pueri e Juvenes diretti da Bononcini presteranno servizio alla S. Messa delle ore 19 nella Chiesa Parrocchiale di Formigine.

Al concerto, l'ingresso è libero e gratuito.