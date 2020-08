“Armoniosamente”, a Serpiano duo per voce e organo

È l’opera la protagonista del concerto che il mezzosoprano Martina Debbia e l’organista Paolo Zappacosta terranno a Serpiano di Riolunato, domenica 9 agosto alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

I due giovani artisti eseguiranno un ampio repertorio di brani tratte dalle opere di compositori che spaziano dai cinquecenteschi Girolamo Frescobaldi e Giulio Caccini, tra gli iniziatori del melodramma, fino a Puccini passando per Händel, Pergolesi, Cherubini, Haydn, Giordani e Luchesi.

La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.

Martina Debbia ha iniziato a studiare canto a 16 anni, a Sassuolo. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata all’Istituto superiore di studi musicali Peri di Reggio Emilia. Fin da giovanissima, si è esibita in concerti e rassegne musicali con orchestre e gruppi strumentali dedicandosi al repertorio operistico ma senza trascurare quello sacro e cameristico. Negli anni ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento come mezzosoprano. È stata finalista e semifinalista in importanti concorsi lirici internazionali per l’opera lirica e la musica sacra.

Paolo Zappacosta si è diplomato in Organo e composizione organistica e in Pianoforte al Conservatorio di Bologna e in seguito ha frequentato diversi corsi di perfezionamento. Da anni svolge attività concertistica sia come solista che in duo con altri strumenti, esibendosi in Italia e all'estero e collabora con diversi cori. All’attività concertistica affianca l’insegnamento ed è organista titolare del Santuario della Beata Vergine di San Luca in Bologna.