Musica Barocca, alla Chiesa del Voto un concerto dell'ensemble Aurata Fonte

Sabato 19 giugno, alle ore 19.00 alla Chiesa del Voto di Modena, si esibirà "Aurata Fonte", una formazione dedita allo studio e alla proposta della musica antica e affonda le proprie radici nella riscoperta storica e filologica della prassi esecutiva dell’epoca.

Nel repertorio Barocco i membri dell’ensemble utilizzano strumenti originali e collaborano con gruppi specializzati, oltre a esibirsi regolarmente nelle più importanti rassegne internazionali. L’ensemble ha inciso per l’etichetta Tactus di Bologna due cd in uscita nell’estate 2021: Giovanni Bononcini, Cantate e Sonate, e Barbara Strozzi, Sacri Musicali Affetti, Venezia 1655, di cui l’ensemble proporrà alcuni brani nel concerto in programma.

I componenti dell'ensemble sono: Miho Kamiya, soprano; Anna Simboli, soprano; Perikli Pite, viola da gamba; Valeria Montanari, clavicembalo I; Giuseppe Monari, clavicembalo II.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

