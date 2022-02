Concerti d'Oggi, in concerto il pianista Fabrizio Ottaviucci

Domenica 6 febbraio alle ore 17.00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. L'occasione è particolarmente speciale: il pianista Fabrizio Ottaviucci, tra i migliori interpreti della musica "contemporanea", collaboratore dei principali compositori della scena musicale attuale, torna in stagione AdM per eseguire l'integrale delle Sonate e degli Interludi scritti da John Cage per pianoforte preparato.

Straordinario ciclo di 20 composizioni scritte nella seconda metà degli anni '40, con le Sonate e Interludi Cage sperimenta un personale allargamento dei mezzi espressivi grazie alle sonorità suggestive e stranianti del pianoforte preparato e getta un ponte tra cultura occidentale e tradizione orientale all'insegna della sua personalissima creatività.

Fabrizio Ottaviucci è conosciuto soprattutto per la sua attività di interprete nella musica contemporanea, per le sue prestigiose e durature collaborazioni con maestri del calibro di Markus Stockhausen e Stefano Scodanibbio, per le sue interpretazioni di Scelsi, Stockhausen, Cage, Riley, Curran. Diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Pesaro, sotto la guida di Paola Mariotti, ha studiato Composizione e Musica Elettronica. Ha tenuto centinaia di concerti nelle maggiori città italiane e tedesche, tournée in Spagna, Austria, Inghilterra, Messico, Stati Uniti, Canada, Iran, India, Corea del sud. Ha studiato l’opera pianistica di Giacinto Scelsi con l’autore; ha eseguito prime assolute di Ivan Vandor, Fabrizio De Rossi Re, Gilberto Cappelli, Fernando Mencherini, Tonino Tesei e l’intera opera pianistica di Stefano Scodanibbio. Diversi concerti di Fabrizio Ottaviucci sono stati registrati e trasmessi da Rai Radio 3. Ha registrato per la Stradivarius e per la Wergo.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it