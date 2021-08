Concerto di Ferragosto nella suggestiva cornice del Castello di Spezzano

Domenica 15 agosto alle 21, tradizionale Concerto di Ferragosto nel fresco della corte del Castello di Spezzano, illuminato dalle stelle.

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’associazione Amici della Musica Nino Rota, con il maestro Mirco Bondi, celebra in musica ‘Fellini e Rota. Quando i talenti si fondono nella perfezione’, all’interno della rassegna di ‘Note di Notte’ organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. Durante le serate sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con green pass. Prenotazione consigliata su Eventbrite. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Sala delle vedute, l’ingresso sarà in ordine di prenotazione.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...