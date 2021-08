Concerto di Ferragosto a Roccapelago. Musica per organo col maestro Manfredini

Concerto di Ferragosto a Roccapelago per la rassegna “ArmoniosaMente” che, domenica 15 agosto, alle 21, propone l’esibizione dell’organista modenese Stefano Manfredini nella chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo. Il concerto sarà preceduto, a partire dalle 20, da una conferenza itinerante suddivisa in tre temi: gli assalti ai castelli del Frignano nel codice lucchese di Giovanni Sercambi; il Museo delle mummie di Roccapelago; storia e arte nella chiesa parrocchiale. Sia la conferenza, curata dell’associazione di volontariato Pro Rocca, sia il concerto sono a ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, presentarsi muniti di mascherina e in possesso del Green pass ed esibirlo all’ingresso.

Il maestro Stefano Manfredini eseguirà un repertorio prevalentemente di musica barocca con, tra gli altri, brani di Bernardo Pasquini (la Toccata in Sol maggiore), Domenico Zipoli e l’Ave Verum di Mozart. Nel programma anche un “Ricercare” da “Musica nova” del compositore modenese Julio Segni da Modena, vissuto nel tardo Rinascimento e noto per i suoi giochi per tastiera.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Stefano Manfredini, nato a Modena, si è diplomato a pieni voti in Organo e composizione organistica al Conservatorio di Mantova dove si è anche laureato in Discipline musicali-Organo con il massimo dei voti. Ha poi seguito corsi di direzione di coro e direzione d’orchestra e si è laureato al Conservatorio di Bologna in Discipline musicali-Clavicembalo. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero sia in veste di solista sia in varie formazioni da camera e ha inaugurato restauri di strumenti storici. È vicepresidente dell’associazione Amici dell’Organo “J. S. Bach” di Modena e collabora alla direzione artistica della rassegna “ArmoniosaMente” e del “Modena Organ Festival”.

Appassionato di arte organaria, si adopera da anni per la tutela degli strumenti antichi del territorio modenese, promuovendo restauri e iniziative per la valorizzazione del patrimonio organario. È organista titolare del monumentale organo “Tamburini” (5 manuali, 12.000 canne) della chiesa di San Giovanni Bosco in Bologna.