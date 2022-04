Il Comunale ospita la Luxembourg Philharmonia Orchestra e il pianista Pietro Bonfilio

Si terrà il 5 aprile ore 20.30 per la stagione di concerti al Teatro Comunale di Modena l’appuntamento con la Luxembourg Philharmonia Orchestra e con il pianista Pietro Bonfilio diretti da Martin Elmquist. In programma, l’Ouverture da Oberon di Carl Maria von Weber, il Concerto per pianoforte n. 2 op. 102 di Dmítrij Shostakóvich e la Quinta Sinfonia di Pëtr Il’ich Chajkovskij.

Martin Elmquist è stato direttore dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli dal 1989 al 1991. Dal 1996 è direttore stabile della Filarmonica del Lussemburgo e dal 2006 è direttore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Eifel- Ardennes, e dal 2015 è direttore ospite dell’Orchestra Philarmonica di Lisbona.

Pietro Bonfilio si esibisce regolarmente in Italia e all’estero. È stato applaudito alla Carnegie Hall di New York, a Londra, al Teatro alla Scala e alla Sala Verdi di Milano, a Gerusalemme, Tel Aviv, Roma, Firenze, Berlino, Città del Messico, Bangkok e Hong Kong. È stato invitato ad esibirsi in diretta più volte per Rai Radio 3 come ospite nella trasmissione Piazza Verdi e per Radio Classica per la trasmissione Il Pianista. Nel 2017 è stata pubblicata la sua prima incisione per l’etichetta olandese Brilliant Classics dedicata al compositore russo Dimitri Kabalevsky. Nel 2019 è uscito il suo secondo CD dedicato all’800 russo per Suonare Records. È docente di pianoforte principale al Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona.

L’Orchestra, che celebra il suo 42esimo anniversario, è composta da ottanta musicisti. Il suo repertorio comprende grandi opere del periodo classico, da Beethoven a Shostakóvich, opere liriche e operette che ottengono ogni anno grande successo di pubblico. Si esibisce regolarmente in tutti i principali luoghi del Granducato e in diverse nazioni europee. L’Orchestra ha anche una spiccata vocazione verso la formazione professionale e offre a giovani talenti l’opportunità di esibirsi come solisti con una grande orchestra sinfonica. Ha all’attivo una ricca produzione discografica.

Info: 059 2033010. Biglietti da 7 a 20 euro salvo riduzioni.