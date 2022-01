Concorso Internazionale di Canto Lirico "Nicolaj Ghiaurov", i finalisti in concerto a Modena

Domenica 9 gennaio 2022 alle ore 18.00, al Teatro San Carlo di Modena si terrà un evento musicale da non perdere, il concerto dei cantanti finalisti del Concorso Internazionale di Canto Lirico 2021 Vox Mutinae "Nicolaj Ghiaurov", organizzato dall'Associazione Artistico-Culturale Actea A.P.S., con il patrocinio del Comune di Modena, della Regione Emilia Romagna, dell'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria e dell'Istituto bulgaro di Cultura.

Il Concorso Internazionale di Canto Lirico "Nicolaj Ghiaurov", alla sua terza edizione dopo la forzata pausa dello scorso anno a causa della pandemia, è intitolato al grande cantante lirico bulgaro di fama mondiale Nicolaj Ghiaurov, naturalizzato modenese e marito dell'altrettanto celebre soprano Mirella Freni, nostra illustre e compianta concittadina.

L'evento è una competizione che ha visto partecipare in questa edizione ben 73 cantanti provenienti da ogni parte del mondo. Alla serata conclusiva del 9 gennaio parteciperanno i 15 artisti più promettenti, selezionati attraverso due eliminatorie da una giuria di livello internazionale della quale fanno parte artisti di fama internazionale come i cantanti lirici Roberto Scandiuzzi, Anna Maria Chiuri e Gianni Coletta (quest’ultimo è anche il direttore artistico del Concorso), manager di importanti agenzie come Christian Starinieri e Jordi Pujal e addetti ai lavori quali Micaela Magiera, Giovanna Lomazzi, Silvia Silveri e Eddy Lovaglio.

L’evento è stato realizzato anche grazie alla generosità di importati realtà quali i Lions Club di Modena e Highland Park Sister Cities Foundation (Usa). I quindici cantanti si esibiranno ognuno in un’aria del proprio repertorio interpretando brani dei più grandi autori del melodramma (Verdi, Rossini, Puccini etc.). Al termine sarà previsto un momento dedicato al ricordo del grande Nicolaj Ghiaurov e, successivamente, saranno proclamati i vincitori delle borse di studio in palio. Conduce la serata il regista teatrale Giuseppe Ranoia.

Il concerto sarà realizzato in piena osservanza delle disposizioni riguardanti le misure di contenimento del Coronavirus e si accederà con green pass e mascherina ffp2. L’ingresso è libero, si consiglia la prenotazione. Info: acteamodena@gmail.com; 333/5953569.