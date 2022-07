"Frau Musica", concerto barocco a Montetortore di Zocca

Note barocche di compositori italiani e tedeschi nel concerto “Frau Musica” in programma venerdì 22 luglio, alle 21, a Montetortore di Zocca, nella chiesa di San Geminiano. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Zocca, vede sul palco il trio formato da Letizia Spaggiari e Giovanni Mareggini al flauto e Ioana Carauso al clavicembalo. L’ingresso è gratuito.

I tre artisti presentano un programma vivace che si apre con Tommaso Albinoni e prosegue con Arcangelo Corelli per poi “trasferirsi” in Germania con Haendel e Bach e concludere nuovamente in Italia con “La Follia” di Antonio Vivaldi. “ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Letizia Spaggiari si è laureata con lode all’Istituto superiore di studi musicali Peri-Merulo di Reggio Emilia sotto la guida di Giovanni Mareggini e si sta perfezionando con Andrea Manco, primo flauto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Ha frequentato master class e ha vinto numerosi concorsi cameristici. Collabora con i Cameristi della Scala, l’Orchestra Giovanile Italiana, la Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti e l'Orchestra Giovanile della Via Emilia, Orchestra del Teatro Regio di Parma e ha suonato in molti ensemble.

Ioana Carauso si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte e clavicembalo. Ha collaborato come clavicembalista con diversi ensemble internazionali, partecipando a tournée in Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, e svolge attività concertistica in gruppi cameristici o come solista. È docente titolare di Educazione musicale nella scuola secondaria e di pianoforte presso l’IDML di Reggio Emilia.

Giovanni Mareggini, flautista, è vincitore di concorsi internazionali e ha collaborato con numerose orchestre prima di intraprendere la carriera cameristica e solistica. Fondatore di Icarus ensemble, ha suonato in festival e teatri in tutto il mondo, eseguendo numerose prime assolute di compositori contemporanei. Ha inciso per numerose case discografiche e, nel 2021, per l’etichetta Limen, è uscito “Notturni” il suo ultimo lavoro discografico dedicato al flauto e all’arpa, che contiene prime incisioni assolute, in duo con Davide Burani.

Nell’ambito della musica sacra, di cui si occupa da anni, è direttore dell'Istituto diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia. Papa Francesco gli ha affidato la direzione musicale del Sinodo dei giovani a Roma nell’agosto 2018 e nell’aprile 2022.