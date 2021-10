Musica Barocca al Museo Civico di Modena con Gabriel Rignol

Mercoledì 27 ottobre, al Museo Civico di Modena, alle ore 21, Grandezze & Meraviglie propone: “Tiorba & Chitarra Barocca”, con il giovane interprete francese Gabriel Rignol, vincitore di diversi concorsi internazionali. Il programma è un racconto dell’invenzione e del viaggio di questi due strumenti attraverso l’Europa, con brani dei compositori virtuosi più significativi del Seicento. La prima parte comincia con Caprice de chaconne di Francesco Corbetta, pubblicato da La Guitarre Royalle a Parigi nel 1671, ed esplora il prezioso repertorio francese. Con l’apertura della seconda parte, dedicata all’invenzione della tiorba, si torna in Italia, per far dialogare i tre compositori che si contendono la qualifica di inventore dello strumento: Johannes Hieronymus Kapsberger, il modenese Bellerofonte Castaldi e il bolognese Alessandro Piccinini. Per concludere, ci si sposta in Spagna, paese d’origine della chitarra barocca (talvolta chiamata chitarra spagnola), per incontrare Gaspar Sanz e le sua brillanti e virtuosistiche composizioni.

I brani proposti danno prova di grande fantasia, libertà e volontà d’esplorare al massimo tutte le possibilità di questi incredibili strumenti. A metà del Seicento, la tiorba conobbe una grande fama in Italia e, conseguentemente, venne esportata in Francia. In seguito, divenne uno strumento apprezzatissimo, in particolare per la pratica del basso continuo. Ciò non ha impedito, però, che alcuni compositori ci lasciassero brani solistici di grande rilievo.

Durante la sua carriera, Gabriel Rignol ha beneficiato dei saggi consigli di Parsival Castro, Miguel Henry, Nicolas Achten e Angélique Mauillon. Suona regolarmente con l’ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), A Nocte Temporis (Reinoud Van Mechelen), la Guilde des Mercenaires (Adrien Mabire), il Cris de Paris (Geoffroy Jourdain) in vari luoghi e festival (Agapé, Bozar, Festival de Maguelonne, Festival d’Art Lyrique Aix en Provence). Ha inoltre partecipato a registrazioni per diverse etichette (Deutsche Grammophon, Ricercar, Harmonia Mundi). Nel 2021 ha vinto una borsa di studio della Société Générale Musical Mécénat e ha vinto il 1° premio del prestigioso Concorso Internazionale di Musica Antica Maurizio Pratola.

Apertura della biglietteria 45 minuti prima dell’inizio. Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito internet www.grandezzemeraviglie.it, contattare l'indirizzo e-mail info@grandezzemeraviglie.it o il numero tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.

