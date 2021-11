Donne, un incontro e un concerto sulle orme di Gabriella Ferri

"Quanto ancora bisogna lavorare per fare diventare centrale il tema della violenza contro le donne? Molto. I dati parlano chiaro".

E per questo, venerdì 12 novembre, alle ore 20, le Acli provinciali di Modena, il Salotto culturale Modena e Acli Arte e Spettacolo hanno ideato una serata al Teatro Tempio di Modena (viale Caduti in Guerra 192) per approfondire l’argomento.

Un incontro con donne diverse che anticiperà un concerto dedicato a uno dei maggiori simboli italiani della donna forte ma anche fragile: Gabriella Ferri, anima della canzone popolare, che sarà celebrata sul palco dalla voce di Sabrina Gasparini accompagnata dal violino di Gen Llukaci e dal pianoforte di Denis Biancucci.

Prima del concerto si farà il punto della situazione insieme a Grazia Baracchi, assessora Pari Opportunità del Comune di Modena, Francesca Maletti, consigliera della Regione Emilia Romagna, Silviana Siggillino, presidente Acli Modena, Gabriella Alboresi, avvocata esperta nei diritti di tutela della donna, Alessandra Righini, direttivo Acli Donne Emilia Romagna, Vania Franceschelli, consulente finanziario e Romina Gobbo, giornalista.

Il concerto che seguirà è la prima tappa di un progetto originale, che sarà poi rappresentato sul territorio nazionale, dove gli arrangiamenti del Maestro Denis Biancucci portano un carattere innovativo, la canzone popolare sintetizzata per 2 strumenti, il pianoforte e il violino, oltre la voce ovviamente.

Il repertorio vedrà protagonista i grandi classici interpretati dalla Ferri, artista immensa e spesso dimenticata tra cui Sinnò me moro, Nannì, Gita a li castelli, Nina se voi dormite, Grazie alla Vita, Er barcarolo romano, Sempre, Dove sta Zazà, La società de magnaccioni, Sora Menica

Ingresso con green pass 5 euro. Per prenotazioni è possibile inviare una mail a info@salottoculturalemodena.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 392 0512219.