La musica live di Gobs e Meryv accende il palco del locale La Villa

Si conclude questa settimana il ciclo di serate musicali “La Villa live music”, iniziativa frutto della collaborazione tra l’ufficio Politiche giovanili del Comune di Campogalliano, la scuola di musica Audiovilla e il ristopub La Villa che ha sede nei locali antistanti il Centro giovani.

A salire sul palco dei locali di via Mattei 13, mercoledi 24 aprile, alle 20.30, saranno Gobs + Meryv, due grandi voci soliste, due ragazzi campogallianesi già conosciuti e apprezzati, accompagnati dal musicista Manuel Tavoni.

Gobs è il cantautore Matteo Gobbi che ha recentemente lanciato il suo singolo d’esordio, “Vieni qua”, con etichetta Baobab, brano disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Si tratta di “un invito al ballo della vita, un’ode all’incontro tra due persone che si accettano con semplicità e delicatezza. Gobs descrive con maestria il momento in cui ci si strappa dalla monotonia della routine per dedicarsi all’attrazione istintiva verso qualcosa di nuovo, uno sguardo inaspettato che, in questo racconto, stravolge la normalità. Il brano enfatizza l’importanza dei piccoli momenti che rendono la vita straordinaria”.

Dopo essersi avvicinato alla musica intorno ai 15 anni, Matteo Gobbi attraverso le lezioni di chitarra, ha deciso di esplorare il mondo della composizione per tradurre le sue emozioni in melodie coinvolgenti. Nel 2023, ha raggiunto la finale di Area Sanremo, guadagnandosi il sostegno dell’Orchestra Sinfonica della città di Sanremo e la possibilità di partecipare a Sanremo Giovani.

Meryv invece nasce a Modena e cresce a Campogalliano. “Il primo incontro con la musica avviene molto presto, sulle corde di una chitarra, ma scopre altrettanto velocemente l’attrazione per il canto. Lo studio del canto, oltre a soddisfare la curiosità, diventa il luogo in cui mettersi in gioco e sfondare le insicurezze. Dalla saletta di prove, il desiderio di cantare di fronte ad un pubblico la porta a stringere relazioni che segnano profondamente la sua crescita artistica, cantando in strada, locali e teatri. Le sue radici la tengono salda al genere pop, influenzato e arricchito da dettagli caratteristici del soul”.

L’ingresso è gratuito e per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile chiamare il numero 059.6233356.