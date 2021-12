Canti gospel di Natale per le vie di Castelvetro, arriva "I sing because I'm happy"

Si terrà mercoledì 8 dicembre alle ore 15.00, in Piazza Roma a Castelvetro di Modena, il concerto "I sing because I'm happy" del coro gospel Serial Singers. Dal 2012 l’ensemble fa parte dell’associazione Corale G. Rossini di Modena, fondata nel 1887 e da allora impegnata costantemente in attività musicali sul territorio locale e nazionale.

Il concerto proseguirà in maniera itinerante tra le vie del paese, e saranno interpretati i canti natalizi più tradizionali. In caso di maltempo, l'evento si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Castelvetro.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita, nel rispetto delle normative anticontagio.