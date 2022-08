Carpi, al Parco Pertini il coro Gospel Soul in concerto

Un’ondata travolgente di gospel, soul, blues e pop arriverà al Parco Pertini di Carpi venerdì 2 settembre alle ore 21.30 attraverso le voci del coro Gospel Soul di Carpi in occasione della penultima serata di Tutti giù nel parco, la rassegna estiva della Consulta cultura del Comune di Carpi.

Il palco si accenderà delle potenti voci del coro gospel, magistralmente dirette da Grazia Gamberini, che si uniranno per accompagnare la straordinaria Sara Zaccarelli, cantante, autrice e musicista. Dotata di una possente voce dal timbro black, la cantante bolognese matura una profonda passione per la musica nera che interpreta con grande eclettismo passando dalla malinconia dei blues più tradizionali alla solarità del soul, senza dimenticare l'energia del funk e del rhythm and blues.

In questi anni vanta diverse collaborazioni che l'hanno portata sui palchi di importanti festival blues tra i quali Wine and Blues Festival di Cusercoli, il Popoli Blues Festival in Abruzzo, Blue notes in Alatri e tanti altri. Nello stesso periodo conosce i Groove City, gruppo soul di Bologna con cui nel 2011 canta al Porretta Soul Festival accanto ai celebri americani Sax Gordon e Toni Green. Ad accompagnare il coro e Sara Zaccarelli ci saranno Vincenzo Murè al piano e Oscar Abelli alla batteria. Uno spettacolo unico, energia e divertimento allo stato puro.

Il concerto, a cura di Gospel Soul Aps, è a ingresso gratuito.