Grandezze e Meraviglie, anteprima della prossima edizione a Semelano di Montese

Domenica 28 agosto, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Semelano (Montese), alle ore 19.30, Grandezze & Meraviglie presenta: “Il Paradiso nella Firenze del Trecento, Ballate morali di Francesco Landini”, con l’ensemble LaReverdie. Si tratta del concerto-anteprima dell’edizione 2022, in ricordo del modenese Mirco Caffagni, cui si deve un grande apporto alla musica antica in Italia. Grandezze & Meraviglie, venticinquesimo Festival Musicale Estense è stato recentemente insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica. Il calendario completo della rassegna verrà presentato alla stampa prossimamente.

Il concerto propone una selezione di brani del celebre Francesco Landini (1325 o 1335 - 1397) che ci riportano alla fine del XIV secolo, nel giardino della residenza dell'umanista Antonio Alberti, detta il "Paradiso", dove Giovanni Gherardi da Prato, poeta devoto a Dante, Petrarca, Boccaccio, ritrae una compagnia di giovani e ragazze, scrittori, filosofi e musicisti che si godono i loro divertimenti dotti e cortesi. Nel giardino del Paradiso si incontrano politici, intellettuali e artisti fiorentini dell’epoca, che si dilettano con balli e giochi, cantano e speculano sui temi fondamentali dell'ideale cortigiano, come l'amore, la fedeltà, la natura umana. Il celebre compositore e organista fiorentino Francesco Landini, invitato a intrattenere gli ospiti, li incanta con la sua dolce maestria sull'organetto, raccontando di avventure che presentano tutti gli ingredienti di un romanzo cortese. Landini, nonostante la cecità causata dal vaiolo che lo affligge fin dall'infanzia, è descritto in numerose cronache contemporanee come un personaggio di spicco della politica, della filosofia e della poesia del tempo: non a caso viene salutato come ospite prestigioso di questi raffinati incontri. Diversi temi, come fili sottili, sono intrecciati nel Paradiso degli Alberti: amore, politica, filosofia, etica, linguistica, musica.

Dal 1986 l’ensemble di musica medievale laReverdie continua a stupire pubblico e critica per la sua capacità di adattarsi ai diversi stili e repertori del vasto patrimonio musicale del Medioevo europeo e del primo Rinascimento. LaReverdie svolge una regolare e intensa attività concertistica in Italia e all’estero; ha all’attivo una ventina di incisioni discografiche, di cui 18 con la casa discografica Arcana, molti delle quali in co-produzione con WDR, insignite di numerosi premi dalla critica internazionale. Nel maggio 2022, è stato pubblicato l’ultimo progetto discografico: “Lux Laetitiae, Splendors of the Marian Cult in Early Renaissance Ferrara”, concepito assieme a Grandezze & Meraviglie e dedicato a una raccolta di musica mariana ricavata da un importante manoscritto estense del Quattrocento, conservato a Modena.

Informazioni: sito internet: www.grandezzemeraviglie.it, prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/ prenotazioni, e-mail: info@grandezzemeraviglie.it. Tel. 059 214333 – 345 8450413.