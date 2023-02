Concerto Grigory Sokolov: Il noto pianista russo torna a Modena

Martedì 14 febbraio alle 20.30 prosegue la stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena con il recital di Grigory Sokolov. Il pianista, fra i più apprezzati del repertorio classico, presenta un programma con musiche di Henry Purcell e Wolfgang Amadeus Mozart.

Da molti anni, la natura irripetibile della musica suonata dal vivo è centrale per la comprensione della bellezza espressiva e dell’irresistibile onestà dell’arte di Grigory Sokolov che nei suoi recital porta gli ascoltatori a stretto contatto con la musica, trascendendo l’esibizionismo tecnico per rivelare significati spirituali più profondi. Le poetiche interpretazioni del pianista russo, che prendono vita durante l’esecuzione con un’intensità mistica, scaturiscono dalla profonda conoscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio.

Tra gli amanti del pianoforte è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, un artista ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica. Nato a Leningrado, oggi San Pietroburgo, a 12 anni ha tenuto il suo primo recital e il suo prodigioso talento è stato riconosciuto nel 1966 quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista di sempre a vincere il primo premio al Concorso Internazionale ?ajkovskij di Mosca.

Nel corso della sua carriera si è esibito con le più prestigiose orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo. Sokolov tiene circa settanta concerti ogni stagione, immergendosi completamente in un singolo programma e presentandolo in tutte le principali sale d’Europa.

Prima di ogni esibizione è solito passare molte ore di studio sul palcoscenico per capire la natura e le possibilità dello strumento con cui dovrà condividere il momento del concerto.

Dopo un silenzio discografico durato quasi un ventennio, ha iniziato una collaborazione con l’etichetta Deutsche Grammophon che ad oggi ha portato alla pubblicazione di varie registrazioni, rigorosamente tutte dal vivo, di suoi concerti. Nell’aprile 2022 è stata pubblicato il video che propone il concerto tenuto al Palazzo di Esterhazydi Eisenstadt con alcune Sonate di Haydn e gli Improvvisi op. 142 di Schubert.

Biglietti, da 12.50 a 35€ salvo riduzioni.