Grandezze & Meraviglie a Sassuolo con il concerto “Hortus Conclusus"

Sabato 15 ottobre, presso la Chiesa di San Giorgio, a Sassuolo, alle ore 21.00, Grandezze & Meraviglie presenta: “Hortus Conclusus – Il Cantico dei Cantici e antifone mariane nella Roma del ‘500”. Il concerto vede la partecipazione delle soprano Orla Shalloo-Bundrett e Carolina Intrieri e del mezzosoprano Maria Chiara Gallo, mentre la direzione è affidata a Luca Colombo.

Il programma intreccia due fili conduttori. Il primo presenta il celebre Cantico dei Cantici, contenuto nell’Antico Testamento e attribuito al leggendario Re Salomone, che descrive l’amore tra un uomo e una donna con immagini sensuali, insolite per il testo sacro, capaci di ispirare la ricerca di uno stile compositivo più vivace. Vi si dedica il compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, che nel 1584 pubblica il “Liber Quartus di Mottetti a cinque voci”, dove scrive: “Ho scelto talora di utilizzare uno stile più elaborato rispetto ad altre composizioni sacre, ciò infatti mi sembrava richiesto dal soggetto stesso”. L’opera ebbe grande successo, raggiungendo 15 ristampe in 70 anni, ed esercitò tanta influenza anche su diversi autori eminenti della scena romana che si ispirarono alle pagine del testo biblico, di fortissima capacità immaginifica, sensuale e umanizzante. Il secondo filo conduttore, derivato dal primo, è dedicato alla devozione mariana: la sposa descritta nel Cantico dei Cantici è talvolta identificata proprio con la Vergine, e infatti il testo biblico, fortemente evocativo, è ispiratore dei mottetti a lei dedicati.

Gli interpreti sono in prevalenza professionisti in carriera che si stanno specializzando nella più prestigiosa istituzione superiore italiana dedicata alla musica antica, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano; partecipano a cartelloni internazionali sia in qualità di solisti sia all’intero di ensemble madrigalistici.

Luca Colombo è fondatore e direttore del gruppo vocale Ensemble Biscantores, con il quale ha partecipato ai più importanti festival italiani ed europei, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Diplomato con il massimo dei voti in Musica corale e Direzione di coro presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, si interessa alla musica barocca e rinascimentale e allo studio del canto gregoriano. All’attività artistica affianca l’attività di ricerca e trascrizione, rivolgendosi prevalentemente alla musica mantovana. È docente di teoria, contrappunto rinascimentale ed esercitazioni sulle fonti originali presso l’Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.