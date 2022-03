Musica, Il Danno live alle Salse di Nirano

Continua la programmazione dei concerti invernali alla Trattoria da Guido (Via Rio Salse, secondo tronco, 8, Salse di Nirano). Venerdì 18 marzo lo storico ristorante ospiterà infatti un personaggio iconico del punk italiano: Il Danno, alias Daniele "Dani" Marceca, già voce e chitarra di Pornoriviste ed istrionico leader degli Yokoano. Dani è da sempre un artista dedito alla sperimentazione e alla ricerca di nuove forme d'espressione. Con questo speciale set acustico in solo, chitarra e voce, ripercorre 20 anni di musica, facendo rivivere in forma più cantautorale alcune delle più belle canzoni di Yokoano e Pornoriviste.

Il concerto inizierà alle ore 21.30, e per accedere è obbligatorio il super greenpass. Il concerto è gratuito, ma è obbligatoria la consumazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 0536 920727, 339 8038964.