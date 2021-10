ITAClub Jazz Festival, Pasquale Mirra in concerto a Modena

Dopo il concerto del percussionista Trillok Gurtu, l’associazione Amici del Jazz presenta, sabato 9 ottobre alle ore 21.30 allo Smallet Jazz Club di Abate Road 66, il concerto del musicista Pasquale Mirra.

L'evento è inserito nell’ambito di ITAClub Jazz Festival, che è la festa dei jazz club italiani riuniti nell’Associazione Italia Jazz Club. Il Concerto è una sorta di Suite per vibrafono, percussioni, oggetti sonori Come in un quadro cubista, l'esecutore propone una Suite dalla forma bidimensionale. Composizioni dall'aspetto inconsueto si alternano ad improvvisazioni strutturali e libere, in modo variabile ed imprevedibile, come costituite da tanti frammenti e “forme” scollegati fra loro, ma che in realtà mostrano i diversi lati osservati da più punti di vista.

Pasquale Mirra è considerato tra i vibrafonisti più interessanti della scena italiana ed internazionale. Collabora e ha collaborato con grandi improvvisatori della scena mondiale, tra i quali: Michel Portal, Fred Frith, William Parker, Trilok Gurtu, Rob Mazurek, Hank Roberts, Nicole Mitchell, Ballakè Sissoko, Tristan Honsinger, Ernst Rijseger, Butch Morris, Lansiné Kouyaté, Jeff Parker, Micheal Blake. Dal 2013 al 2018 viene nominato miglior vibrafonista italiano dalla rivista di settore Jazz it. Nel 2014 e nel 2015 inoltre considerato tra i migliori musicisti dell'anno per i critici della rivista Musica Jazz. Dal 2008 collabora stabilmente con il noto percussionista americano Hamid Drake con il quale suona e ha suonato in diversi progetti partecipando a numerosi Festival in America e in Europa. Con i Mop Mop, gruppo con cui collabora stabilmente suona in numerosi Festival europei e prende parte alle musiche del film “To Rome with Love” del regista e attore americano Woody Allen e dal 2015 collabora inoltre con il gruppo C'mon Tigre. Dal 2018 suona stabilmente in duo con il trombonista Gianluca Petrella con il quale si è esibito in importanti Festival e teatri italiani ed internazionali. Hanno inoltre inciso un disco dal titolo “Correspondence" pubblicato dalla Tuk Music. Ha inciso oltre 40 dischi, svolge masterclass di improvvisazione presso i Conservatori Statali italiani ed ha collaborato con la Radio Televisione Italiana. Si esibito in: Stati Uniti (New York, Chicago, New Orleans), Giappone, Thailandia, Indonesia, Olanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Russia, Ungheria, Polonia, Romania, Lituania, Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Portogallo, Spagna, Austria, Bulgaria, Grecia, Turchia, Cipro, Serbia, Repubblica Ceca. E' membro del Collettivo Bassesfere, associazione per lo sviluppo e la diffusione della musica improvvisata e di ricerca.

Il costo del biglietto è di 10 euro, i posti disponibili sono 60. Per accedere è necessario esibire il green pass, ed è consigliabile prenotare tramite Eventbride. Qualora rimanessero posti liberi, sarà possibile prenotare in loco a partire dalle ore 20.30.

