Musica, i Kaos India in concerto alle Salse di Nirano

Continua la stagione dei concerti estivi presso la Trattoria da Guido, dove buona cucina e musica di qualità trovano il connubio perfetto.

Lo storico ristorante della riserva naturale delle Salse di Nirano (via Rio Salse, 2° Tronco, 8, 41042 Fiorano Modenese, Modena), ospiterà per la prima volta, venerdì 9 luglio a partire dalle ore 20.30, i Kaos India, band Indie Rock di classe, già sotto Universal Music e ora pronta per il grande salto.

Il quintetto modenese, già rodato da numerose esibizioni di supporto a band internazionali come i Placebo, proporrà un live di soli inediti e presenterà i nuovi brani in uscita.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: fisso 0536920727, cellulare 3398038964.

