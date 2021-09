"La Cappella Musicale nel XVIII secolo", concerto alla Chiesa del Voto

Musiche inedite dal XVIII secolo per valorizzare il territorio modenese Un evento unico ed inedito, di grande valore culturale per il panorama musicale modenese: domenica 3 ottobre si terrà alle ore 16.00 presso la Chiesa del Voto il concerto “La Cappella Musicale del Duomo di Modena nel XVIII secolo”.

L’evento, inserito nella XXIX Stagione Concertistica della Cattedrale, è sponsorizzato da Fondazione di Modena, Caprari SPA, CLAL e Bper banca. La peculiarità del concerto, diretto dal Maestro di Cappella Daniele Bononcini, è nell’unicità del repertorio proposto: il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare in prima esecuzione assoluta in epoca moderna le musiche dei Maestri di Cappella modenesi Antonio Maria Pacchioni, Innocenzo Gigli e Antonio Bulgarelli conservate nell’Archivio Capitolare del Duomo di Modena dal XVIII secolo.

L'evento, volto alla riscoperta delle musiche composte per la Cappella Musicale da autori della nostra terra, è frutto di un paziente lavoro di trascrizione e revisione ad opera del Maestro Luca Colombini che, diplomato in paleografia ed archivistica presso l’Archivio di Stato di Modena, ha già al suo attivo ricerche storiche e pubblicazioni su antichi musicisti modenesi come Orazio Vecchi, Salvatore Essenga ed Innocenzo Gigli. Il M° Colombini si è occupato di tutte le fasi di questo importante lavoro di riscoperta: dal ritrovamento dei manoscritti autografi alla riproduzione fotografica, fino ad arrivare alla decifrazione, trascrizione e revisione degli stessi. Questo progetto di valorizzazione del prezioso patrimonio musicale custodito presso l'Archivio Capitolare si propone di accompagnare l’ascoltatore lungo un affascinante viaggio nel tempo dove poter ammirare l’operato della Cappella Musicale nel XVIII secolo attraverso l‘esecuzione di brani inediti appositamente scritti per le funzioni liturgiche della Cattedrale.

Le figure dei tre Maestri al centro di questo concerto sono strettamente correlate alla vita musicale della nostra Chiesa madre: Antonio Maria Pacchioni, personaggio di spicco, ammirato nell’ambiente musicale del tempo (diversi estratti delle sue opere figurano nei maggiori trattati di contrappunto dell’epoca), fu Maestro di Cappella del Duomo a partire dal 1694 fino al 1738 quando gli subentrò Innocenzo Gigli, suo allievo e già Maestro di Cappella della Chiesa del Voto. Alla morte di Gigli nel 1772 fu Antonio Bulgarelli, altro allievo di Pacchioni, alla guida della Cappella Musicale fino al 1808. I brani in programma verranno eseguiti dai solisti della Cappella Musicale del Duomo di Modena, accompagnati dai violinisti Marco Ferri e Davide Gaspari, insieme ad Audrey Lafargue al violoncello, diretti dal M° Bononcini. Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Federica Collorafi, responsabile dell’Archivio Diocesano per la sua competenza e per la singolare disponibilità.

Si segnalano infine alcune note tecniche: nel rispetto delle attuali norme, per accedere sarà necessario essere in possesso del Green Pass, che dovrà essere esibito al momento dell’ingresso. È inoltre obbligatoria la prenotazione, che sarà possibile effettuare tramite WhatsApp (353 4270038) o Email (concertiduomo@gmail.com). Considerata inoltre la ridotta capienza della Chiesa, la prova generale del concerto sarà aperta al pubblico; sarà quindi possibile assistere alla prova Venerdì 1 ottobre dalle ore 19 alla Chiesa del Voto.

